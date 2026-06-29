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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-29 01:11 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.