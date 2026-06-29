سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.