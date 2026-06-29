الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 01:11 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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