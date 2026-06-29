اليورو تحت الضغط السلبي قبيل كلمة كريستين لاجارد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية

•السلطات قد تطلق المزيد من التحذيرات حول تحركات العملة

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوياته في عامين، والتي لا تفصله سوى نقطة واحدة عن أدنى مستوياته منذ عام 1986، وهو ما قد يدفع السلطات اليابانية إلى تكثيف تحذيراتها بشأن التحركات المفرطة في سوق الصرف، أو حتى التدخل المباشر لدعم العملة المحلية إذا استمرت الضغوط عليها.



لا يزال تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل ضعيفًا، لذلك يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات المتعلقة بتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم، بحثًا عن مؤشرات جديدة قد تدفعهم إلى إعادة تسعير تلك الاحتمالات.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى ( 161.86¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.71¥)، و سجل أدنى مستوى عند (161.71¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي أدنى مستوى في عامين عند 161.94 ينات ، والذي يقع على بعد نقطة واحدة من المستويات الأدنى في 40 عاماً عند 161.95 ينات.

•وفقد الين الأسبوع المنصرم نسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تجدد مخاوف فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في 13 شهراً ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مجدداً مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،خاصة بعد تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني على بعض السفن.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مع استئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد اشتباكات نهاية الأسبوع.

•نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع إيرانية ،رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني بعض السفن فى مضيق هرمز.

•أدانت دول الخليج الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على البحرين و الكويت.

•أعلنت إسرائيل أنها جددت هجماتها على حزب الله في جنوب لبنان.

•من المقرر أن تُستأنف المفاوضات الفنية غدًا الثلاثاء في الدوحة، حيث سيركز الجانبان على الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وعلى رأسها حرية الملاحة وآلية إدارة الممر البحري.

السلطات اليابانية

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف، خاصة مع اقتراب الين من المستويات الأدنى فى 40 عاماً ، وذلك بعد تجاوزه الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا لدعم العملة في الأسواق.



خلال الأسبوع الماضي ،عقدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اجتماعًا عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وسط تزايد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في العملة.



وعلى حسب مصادر لوكالة "رويترز" ركز الاجتماع على السياسات المقترحة لمواجهة ضعف الين التاريخي، بما في ذلك التدخل المحتمل في سوق الصرف الأجنبي.



أكّدت كاتاياما ،أن السلطات الحكومية جاهزة تماماً ومستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة و التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي في أي وقت لحماية الين من تحركات المضاربة.



الفائدة اليابانية

•أظهر ملخص للآراء في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو نُشر الأسبوع الماضي ،أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان دعوا إلى مزيد من التشديد النقدي لدفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي نحو مستويات تُعتبر محايدة للاقتصاد.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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