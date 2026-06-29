الاقتصاد

سعر البلاتين يبحث عن العزم السلبي– توقعات اليوم 29-6-2026

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  • سعر البلاتين يبحث عن العزم السلبي– توقعات اليوم 29-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 04:34 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس التداولات الأخيرة بملامسته لمستوى 5.9200$ نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليبدأ بتشكيل ارتداد إيجابي ليستقر من خلاله حاليا قرب الدعم المكسور والمتمثل بمستوى 6.1000$.

 

قد يستمر السعر حاليا بتشكيل بعض التداولات الإيجابية إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو التصحيحي الهابط بالاعتماد على تشكيل مستوى 6.3000$ للحاجز الرئيسي الأول, بينما تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي سيدفع به لتجديد الضغط على مستوى 5.9200$ وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو المحطات السلبية المستقرة حاليا قرب 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9200 $ و 6.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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