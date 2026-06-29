سعر البلاتين يبحث عن العزم السلبي– توقعات اليوم 29-6-2026

أنهى سعر النحاس التداولات الأخيرة بملامسته لمستوى 5.9200$ نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ومن ثم ليبدأ بتشكيل ارتداد إيجابي ليستقر من خلاله حاليا قرب الدعم المكسور والمتمثل بمستوى 6.1000$.

قد يستمر السعر حاليا بتشكيل بعض التداولات الإيجابية إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو التصحيحي الهابط بالاعتماد على تشكيل مستوى 6.3000$ للحاجز الرئيسي الأول, بينما تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي سيدفع به لتجديد الضغط على مستوى 5.9200$ وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو المحطات السلبية المستقرة حاليا قرب 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9200 $ و 6.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز