سعر الباوند مقابل الين يستمر بالتذبذب الجانبي-توقعات اليوم 29-6-2026

أدى استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مؤخرا لتأجيل سعر البلاتين للمحاولات السلبية لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحي الصاعدة بوصوله نحو 1625.00$, نلاحظ من الرسم المرفق تمركز التداولات ضمن محاور قناة فرعية هابطة ليؤكد ذلك تمسك السعر بالسيناريو السلبي بثباته المتكرر دون المقاومة الأولية المستقرة قرب 1745.00$.

ما سبق يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بتجديد المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها قريبا لمستوى 1555.00$ و1510.00$ على التوالي, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيمنح ذلك السعر فرصة إضافية لتعويض المزيد من الخسائر باندفاعه نحو 1775.00$ وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 1855.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1680.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض