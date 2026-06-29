سعر اليورو مقابل الين يفشل بتأكيد الكسر-توقعات اليوم 29-6-2026

لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات السلبية لنلاحظ تذبذبه المستمر قرب الحاجز الاولي المتمثل بمستوى 213.50, قد يستمر السعر بمحاولات التجميع لحين اكتسابه للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للعائق المستقر عند 212.80 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية الرئيسية بانجذابه نحو 211.80 و211.30 على التوالي.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الحالي بتجاوز السعر لمستوى 214.50 والثبات أعلاه, ليؤكد ذلك استعداده لتفعيل الهجوم الصاعد من جديد ولنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 215.10 و215.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.80 و 213.90

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض