سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية -توقعات اليوم 29-6-2026

لا يزال سعر المؤشر مستقرا حتى هذه اللحظة دون دعم القناة الصاعدة المكسور والممتد نحو 29580.00 ليشكل بدوره لمقاومة مهمة أمام التداولات الحالية, نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليعزز ذلك فرص الضغط على مستوى 28960.00 ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحي والوصول نحو المحطات الرئيسية المتمثلة حاليا بمستوى 28630.0 و28450.00 على التوالي.

أما تأكيد استعادة السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لموجات صاعدة قوية ليستقر من خلالها فوق مستوى 30060.00 ليمكنه ذلك بتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه نحو 30235.00 و30540.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 28960.00 و 29500.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض