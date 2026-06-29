عمومية التعاونية للتأمين توافق على توزيع ريالين للسهم عن العام 2025 وشراء أسهم حوافز الموظفين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية

•افتتاح فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من المستويات الأدنى في 13 شهراً ،بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية.



من المقرر أن تُلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "كريستين لاجارد"، الكلمة الافتتاحية مع انطلاق فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي حول العمل المصرفي المركزي، في مدينة سينترا البرتغالية، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات أو أدلة جديدة قد توضح مسار أسعار الفائدة الأوروبية خلال العام الجاري.

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى ( 1.1379$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1389$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1393$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في 13 شهراً عند 1.1325 دولار.



•وفقد اليورو الأسبوع الفائت حوالي 0.75% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تجدد مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في 13 شهراً ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مجدداً مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،خاصة بعد تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني على بعض السفن.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مع استئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد اشتباكات نهاية الأسبوع.

• نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع إيرانية ،رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني بعض السفن فى مضيق هرمز.

•أدانت دول الخليج الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على البحرين و الكويت.

•أعلنت إسرائيل أنها جددت هجماتها على حزب الله في جنوب لبنان.

•من المقرر أن تُستأنف المفاوضات الفنية غدًا الثلاثاء في الدوحة، حيث سيركز الجانبان على الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وعلى رأسها حرية الملاحة وآلية إدارة الممر البحري.



الفائدة الأوروبية

•تقارير:يدرس البنك المركزي الأوروبي تعليق تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو المقبل مستقر حول 30%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



كريستين لاجارد

بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش تُلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "كريستين لاجارد"، الكلمة الافتتاحية مع انطلاق فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي حول العمل المصرفي المركزي، في مدينة سينترا البرتغالية.



وقد تتضمن الكلمة المزيد من التوضيحات بشأن تطورات التضخم في منطقة اليورو، ورؤية البنك المركزي الأوروبي لمستقبل أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



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