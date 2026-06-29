شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتحقيق أفضل مكاسب شهرية منذ نحو عام مع تزايد رهانات رفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل خسائره مقابل سلة من العملات

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مؤقتًا

•الأسواق تترقب فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي



فقدت أسعار الذهب أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ،لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ،لتقترب مرة أخرى من إعادة اختبار الحاجز التاريخي حول 4,000 دولارًا للأونصة ،ويكبح تلك الخسائر تراجع مستويات الدولار عقب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الإعمال العدائية و استئناف المحادثات الفنية.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول مسار أسعار الفائدة العالمية هذا العام ،تتابع الأسواق هذا الأسبوع عن كثب فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي، الذي يستضيف نخبة من محافظي ورؤساء البنوك المركزية العالمية، بحثًا عن إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.



كما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع، صدور العديد من البيانات الهامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,039.48$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,089.04$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,089.04$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.55% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 3,959.49 دولارًا للأونصة.

•وفقدت أسعار الذهب الأسبوع المنصرم نسبة 1.6% ،في رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،مع استمرار سيطرت الضغوط البيعية على أسواق المعادن النفيسة بسبب التوقعات العدوانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ،واتفاق الطرفين على استئناف المحادثات الفنية ضمن خراطة الطريقة المحددة سابقًا لمدة 60 يومًا.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مع استئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد اشتباكات نهاية الأسبوع.

•نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع إيرانية ،رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني بعض السفن فى مضيق هرمز.

•أدانت دول الخليج الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على البحرين و الكويت.

•أعلنت إسرائيل أنها جددت هجماتها على حزب الله في جنوب لبنان.

•من المقرر أن تُستأنف المفاوضات الفنية غدًا الثلاثاء في الدوحة، حيث سيركز الجانبان على الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وعلى رأسها حرية الملاحة وآلية إدارة الممر البحري.



منتدى البنك المركزي الأوروبي

تترقب الأسواق هذا الأسبوع باهتمام فعاليات المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي فى سينترا البرتغالية، في ظل سعي المستثمرين لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية العالمية، خاصة مع تراجع أسعار النفط واستمرار تقلبات أسواق الأسهم.



تفتتح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أعمال المنتدى اليوم الاثنين بكلمة رئيسية، على أن تتبعها يوم الأربعاء جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية الكبرى.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا عند 70% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 30%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 20%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 80%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•تصدر على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر الثلاثاء فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية مايو الماضي، وتصدر يوم الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يونيو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالإضافة إلى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: عادت الولايات المتحدة وإيران إلى تبادل الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ورود تقارير عن هجمات جديدة من كلا الجانبين، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول المدة التي يمكن أن تظل خلالها أسعار النفط عند هذه المستويات المنخفضة، وبالتالي يزيد حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم ومسار أسعار الفائدة على نطاق أوسع.



وأضاف ووترر : قد يعاود الذهب بلوغ مستوى 5,000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، إلا أن ذلك يتطلب استمرار تهدئة التوترات، وتراجع أسعار النفط بشكل مستدام إلى مستويات ما قبل الحرب بما يحد من الآثار التضخمية للصراع، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 2 طن متري،فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,005.08 طن متري ،والذي يعد أدنى منذ 24 سبتمبر 2025.



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