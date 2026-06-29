تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-06-2026

لم يحرك سعر الغاز أي ساكن خلال التداولات الأخيرة ليحافظ بذلك على تمركزه السلبي دون الحاجز المستقر عند 3.520$ لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب مستوى 3.300$ ليحافظ بذلك على تذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55.

حاليا وبمحاولة توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد ذلك فرص تشكيل السعر لموجات هابطة جديدة لنتوقع تسلله بذلك نحو 3.150$ ومن ثم ليضغط على الدعم الأولي المستقر قرب 2.920$, أما نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الإيجابي ليزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب عديدة باندفاعه بشكل تدريجي نحو 3.620$ و3.860$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.150$ و 3.380$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز