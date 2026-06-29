تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-06-2026

تفاعل سعر المؤشر مؤخرا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليشكل بعض التداولات التصحيحية بملامسته لمستوى 100.80 ومن ثم ليبدأ بتشكيل بعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 101.20 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الرئيسي الصاعد.

فالثبات العام فوق مستوى الدعم المستقر عند 100.65 يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار نجاح تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة القريبة ليمكنه بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف أولا لمستوى 101.45 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو المحطة الرئيسية التالية المستقرة قرب 101.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع