تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-06-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.