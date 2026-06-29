تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-06-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر وتوارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.