تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-06-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.