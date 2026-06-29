الاقتصاد

سعر سهم ايه تي آند تي (T) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-06-2026

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  • سعر سهم ايه تي آند تي (T) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-06-2026 1/2
  • سعر سهم ايه تي آند تي (T) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 12:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يساعد السهم على التماسك أمام تلك الضغوط السلبية بشكل مؤقت.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 42.10$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 37.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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