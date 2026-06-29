الاقتصاد

سعر سهم إيه إم دي (AMD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-04-2026

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  • سعر سهم إيه إم دي (AMD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-04-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 12:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 594.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 974.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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