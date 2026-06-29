سعر سهم إيه إم دي (AMD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 29-04-2026

تراجع سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 594.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 974.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد