تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-06-2026

استمر سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 113.60$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 99.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط