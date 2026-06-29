تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 29-06-2026

انخفض سعر سهم شركة إيه إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 461.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 563.00$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد