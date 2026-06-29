تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-06-2026

ارتفع قليلاً سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السعر بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.0767$، ليستهدف مستوى الدعم 0.0678$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط