سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 30-06-2026

قفز سعر سهم الباحة (4130) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي جاء بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً مضاعفاً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، خاصة وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة اكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.05 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد