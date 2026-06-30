سعر عقارات ك (KRE) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 30-06-2026

اكتسى سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمنحه فرصة أكبر على استهداف مقاومات جديدة، وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليعلن السهم بهذا الأداء عزمه على تمديد هذا الاتجاه التصحيحي الصاعد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 20.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد