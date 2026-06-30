سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع قليلاً بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 30-06-2026

تراجع سعر سهم بنك دبي للاستثمار (DIC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من هذا الضغط حول السهم، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.95 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.47 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط