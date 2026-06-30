سعر الذهب يستعد لكسر دعم رئيسي - توقعات اليوم – 30-06-2026

تقدم سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 12.50 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد