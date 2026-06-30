سعر الفضة تتماسك وسط إشارات فنية متباينة – توقعات اليوم – 30-06-2026

واصل سعر سهم عقارات ك (KRE) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 343.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 364.00 درهم مع وجود فرص لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد