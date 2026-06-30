سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع مع تلاشي الزخم الإيجابي وعودة الضغوط البيعية – توقعات اليوم – 30-06-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من كسر مستوى الدعم الرئيسي والنفسي 4,000$، في ظل استمرار هيمنة الضغوط البيعية على حركة السعر، وهو ما يضع هذا المستوى المحوري تحت الاختبار مع تزايد احتمالات استكمال المسار الهابط.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار تداول الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يساهم في الحد من وتيرة الخسائر أو دفع السعر إلى ارتداد تصحيحي محدود، إلا أن النظرة الفنية العامة تبقى سلبية ما لم ينجح الذهب في استعادة مستويات مقاومة مهمة خلال الفترة المقبلة.