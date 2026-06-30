سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 30-06-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فقد الزخم الإيجابي الذي دعمه خلال محاولات التعافي السابقة، ليعود البائعون إلى فرض سيطرتهم على حركة السعر في ظل استمرار الضغوط الفنية السلبية.

وجاء هذا التراجع بعدما تمكن السعر من تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، لتنتقل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة إلى تلاشي الزخم الإيجابي وعودة الضغوط البيعية للواجهة، كما تستمر التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.