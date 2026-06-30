الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 30-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 02:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 1.3250، ليحاول الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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