سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل تحركاته الجانبية – توقعات اليوم – 30-06-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وهو ما لم ينعكس على أداء الزوج في إشارة واضحة على قوة المسار الإيجابي، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة تمده بالزخم المتجدد ليضاعف من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.