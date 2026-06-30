سعر الباوند مقابل الين يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 30-6-2026

بدأ سعر المؤشر بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية تحديدا بتجاوز مؤشر ستوكاستيك لمستوى 50 لنلاحظ محاولة تشكيله لموجات إيجابية باستقراره مؤخرا فوق مستوى 7375.00 وتسجيله حاليا لعدة مكاسب بوصوله نحو 7465.00.

يحتاج السعر حاليا لتقديم ثبات سعري جديد فوق مستوى 7430.00 ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه قريبا نحو 7495.00 وصولا خلال الفترة القريبة نحو الحاجز المستقر عند 7575.0, أما عودة السعر للتذبذب دون مستوى 7375.00 وتقديمه لإغلاقات سلبية, سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل تداولات تصحيحية هابطة ليتكبد من خلالها لخسائر جديدة بتسلله نحو 7320.00 و7250.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7400.00 و 7500.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع