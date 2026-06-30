سعر الغاز الطبيعي يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 30-6-2026

أكد سعر الزوج تأجيله حاليا للمحاولات السلبية نظرا لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ محاولة تسجيله لبعض المكاسب بملامسته بتداولات هذا الصباح لمستوى 185.35.

نود التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية وبمحاولة تشكيل مستوى 184.20 للدعم الأولي, فإن ذلك قد يساهم بتعزيز فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية باستهدافه قريبا لمستوى 185.85, أما عودة السعر للتذبذب دون 184.20 سيعزز ذلك فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة لنتوقع مهاجمته أولا لمستوى 183.50 ومن ثم ليحاول الوصول للدعم التالي الممتد نحو 182.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.40 و 185.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 184.20