تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-06-2026

أكد سعر الزوج استسلامه المستمر لسيطرة الميل الهابط بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 0.8685 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد واستقراره قرب الهدف المتمركز عند 0.8615.

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تحقيق السعر لكسر مستوى 0.8600 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 0.8585 وصولا للدعم التالي المستقر قرب 0.8565.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8585 و 0.8630

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض