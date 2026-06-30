الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 05:20 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الزوج استسلامه المستمر لسيطرة الميل الهابط بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 0.8685 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد واستقراره قرب الهدف المتمركز عند 0.8615.

 

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تحقيق السعر لكسر مستوى 0.8600 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 0.8585 وصولا للدعم التالي المستقر قرب 0.8565.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8585 و 0.8630

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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