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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-30 05:20 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الزوج استسلامه المستمر لسيطرة الميل الهابط بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 0.8685 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد واستقراره قرب الهدف المتمركز عند 0.8615.
نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تحقيق السعر لكسر مستوى 0.8600 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 0.8585 وصولا للدعم التالي المستقر قرب 0.8565.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8585 و 0.8630
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض