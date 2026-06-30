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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-30 10:45 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بعض المكاسب المحدودة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وعلى اثر ارتكازه لمستوى الدعم 1.1390، هذا الدعم الذي كان هدفاً محتملاً لتوقعاتنا الصباحية لهذا اليوم، ما أكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي يساعده في محاولة تعويض البعض من هذه الخسائر المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.