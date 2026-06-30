الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 10:58 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً تحركاته السلبية في ظل هيمنة البائعين على السوق، مع استمرار ضعف الزخم الشرائي الذي يحد من فرص ظهور أي ارتداد قوي خلال المدى القريب.

 

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار تراجع الزخم الإيجابي، كما يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار. 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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