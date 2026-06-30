شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لأكبر خسارة فصلية منذ 2020 مع تركيز الأسواق على محادثات أمريكا-إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين بصدد تكبّد أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008

•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتفقد التداول مرة أخرى فوق 4,000 دولارًا للأونصة ،مسجلة أدنى مستوى في سبعة أشهر ،في طريقها صوب تكبّد أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008 ، وسط تجدد الضغوط البيعية خاصة تلك المرتبطة بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



تنتظر الأسواق بداية من اليوم، صدور العديد من البيانات الهامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.85% إلى (3,942.55$) الأدنى منذ نوفمبر 2025 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,016.72$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,037.72$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.75% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب ارتفاع أسعار النفط عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العدائية.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات يونيو، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 13% ،على وشك تكبّد رابع خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008.

•تعاذ تلك الخسارة الشهرية الفادحة إلى استمرار التداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية و مخاوف نقص السيولة في الأسواق العالمية.

•ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل سلة من العملات العالمية ،في ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.35% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار الجلسات الثلاثة الأخيرة ،ليقترب مرة أخرى من المستويات الأعلى في 13 شهرًا ، عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،في ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا عند 68% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 32%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 20%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 80%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•تصدر في وقت لاحق اليوم، فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية مايو الماضي، وتصدر غداً الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يونيو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بجانب صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: لدينا تضخم مرتفع، وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار، وهذا يُطغى على جميع العوامل الإيجابية الأخرى المرتبطة عادةً بارتفاع أسعار الذهب.



وأضاف مير: استمرار تلك الضغوط قد يدفع سعر الذهب إلى الهبوط بين 3,500 و 4,400 دولار أمريكي في النصف الثاني من هذا العام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,005.08 طن متري ،والذي يعد أدنى منذ 24 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يستعد لكسر دعم رئيسي - توقعات اليوم – 30-06-2026