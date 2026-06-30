الاقتصاد

سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 30-06-2026

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  • سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 30-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 12:13 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم جيم ستوب GAMESTOP CORPORATION (GME) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

تحذير عالي الخطورة: سهم GME ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 22.75$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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