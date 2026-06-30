إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 30-06-2026

قفز سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) ارتفاعاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار بالمدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1,730$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 2,000$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد