تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-06-2026

قفز سعر سهم شركة بايدو BAIDU, INC (BIDU) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 107.50$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً متوقعاً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك يستمر الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 107.50$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 94.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط