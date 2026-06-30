تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 30-06-2026

انخفض سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.10$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 6.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط