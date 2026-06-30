تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-06-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليظل السعر مستقراً اعلى الدعم النفسي 4,000$، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد.

لكن بالرغم من هذا الاداء إلا أن السعر يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.