فيراري وبي إم دبليو تنضمان إلى تسلا والصين في التحول من النحاس إلى الألومنيوم الأرخص

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» اليوم نحو إنهاء شهر يونيو بأقوى مكاسب فصلية لها منذ سنوات، ما يعكس صمود أسواق الأسهم رغم التحديات الجيوسياسية.

ويعد مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك المركب» في طريقهما نحو تسجيل أفضل أداء فصلي لهما منذ ست سنوات، بينما يعد مؤشر «داو جونز» القيادي في طريقه لتحقيق أكبر مكسب فصلي له منذ عام 2022.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في شركة «تريد نيشن»: «لا يرى المستثمرون نهاية واضحة لهذه الموجة الصعودية. ففي كل مرة يحدث فيها بعض التراجع في السوق، يبدو أننا ندخل في وضعية تمنح المستثمرين دافعًا جديدًا للشراء».

وفي الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 3.72 نقطة أو 0.01% إلى 52,186.46 نقطة.

وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 24.96 نقطة أو 0.34% إلى 7,465.39 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 191.73 نقطة أو 0.76% إلى 26,011.87 نقطة.

لكن الضعف الأخير في أسهم التكنولوجيا الكبرى أدى إلى جعل مؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» في طريقهما لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين خلال يونيو. في المقابل، كان أداء «داو جونز» أفضل، إذ يستعد لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ويعول بعض المحللين على موسم نتائج الأعمال المقبل لدعم الأسهم، خاصة بعد موجة البيع الحادة التي تعرضت لها أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وقال براين ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو»: «شهد قطاع التكنولوجيا فترة من الضعف خلال يونيو، لكن ذلك يمكن أن ينعكس بسهولة مع اقتراب موسم الأرباح».

وفي المقابل، حذر آخرون من أن تحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الثاني من العام سيتطلب إحراز تقدم واضح في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ويقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمال رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لبيانات جمعتها شركة «إل إس إي جي»، وهو تحول كبير مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة.

ويراقب المستثمرون أحدث بيانات فرص العمل وثقة المستهلكين، كما يترقبون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش خلال مؤتمر اقتصادي بارز في البرتغال في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات ضمن «إس آند بي 500» بنسبة 1.7%، ليسجل أكبر انخفاض بين القطاعات الرئيسية للمؤشر. كما انخفضت سبعة قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا مدرجًا في المؤشر.

وهبطت أسهم شركة «كونسنتريكس» بنسبة 20.7% لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعدما خفضت شركة خدمات تجربة العملاء توقعاتها للإيرادات السنوية والأرباح المعدلة.

في المقابل، قفزت أسهم شركة «إيرو فايرومنت» بنسبة 22% بعد ارتفاع الإيرادات الفصلية.

وانخفضت أسهم «مورغان ستانلي» بنسبة 1% بعد أن خفضت شركة الوساطة «أوبنهايمر» تصنيف عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى في وول ستريت، ونصحت المستثمرين بإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو شركات إدارة الأصول البديلة.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على الأسهم المرتفعة بنسبة 1.33 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.29 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل أي من مؤشري «إس آند بي 500» أو «ناسداك المركب» مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا، سواء صعودًا أو هبوطًا.