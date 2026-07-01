سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 01-07-2026

استطاع سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) تعزيز مكاسبه في آخر جلساته، مستفيداً من الزخم الإيجابي المتجدد نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، كل ذلك يأتي مع زيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى وجود زخم قوي حول السهم قد يساعده في تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة القريب 2.48 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 2.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد