الاقتصاد

سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 01-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-01 00:02 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سهم شركة المصافي العربية (2030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية وملحوظة في احجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة المهم 54.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد السهم أيضاً من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 54.90 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 63.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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