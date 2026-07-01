- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 01-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-01 00:02 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سهم شركة المصافي العربية السعودية (2030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية وملحوظة في احجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة المهم 54.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد السهم أيضاً من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 54.90 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 63.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد