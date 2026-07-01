سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 01-07-2026

اكتسى سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الصعود في اختراق مستوى المقاومة 1.34 درهم، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً متوقعاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة واضحة على قوة هذا الزخم المحيط به.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 1.34 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 1.42 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد