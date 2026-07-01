سعر الذهب تحت ضغط الاتجاه الهابط وإشارات فنية سلبية - توقعات اليوم – 01-07-2026

أغلق سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط سلبي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.586 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 0.536 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط