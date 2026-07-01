سعر البتكوين (BTCUSD) يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 01-07-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليواصل تحركاته السلبية مقترباً من كسر مستوى الدعم الرئيسي والنفسي 4,000$، وهو مستوى بالغ الأهمية قد يحدد اتجاه السعر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار هيمنة الضغوط البيعية على التداولات.

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، إلى جانب تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من الضغوط السلبية، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي ويدعم احتمالات استكمال الهبوط خلال الفترة القريبة المقبلة إذا استمرت الضغوط الحالية.