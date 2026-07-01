الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجني أرباحه – توقعات اليوم – 01-07-2026

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  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجني أرباحه – توقعات اليوم – 01-07-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجني أرباحه – توقعات اليوم – 01-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-01 01:22 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المحوري 58,000$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في ظل استمرار الضغوط البيعية التي تفرض سيطرتها على حركة السعر.

 

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، إلى جانب تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص التعافي، كما تستمر مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الهابط واستمرار سيطرة البائعين.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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