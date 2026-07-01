سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 01-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المحوري 58,000$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في ظل استمرار الضغوط البيعية التي تفرض سيطرتها على حركة السعر.

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، إلى جانب تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص التعافي، كما تستمر مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الهابط واستمرار سيطرة البائعين.