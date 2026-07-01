سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 01-07-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة 162.50، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة وربما نجد بعض الارتدادات التصحيحية والتي تهدف إلى تصريف هذا التشبع الشرائي.