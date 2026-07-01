الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 01-07-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 01-07-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 01-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-01 02:28 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة 162.50، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة وربما نجد بعض الارتدادات التصحيحية والتي تهدف إلى تصريف هذا التشبع الشرائي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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