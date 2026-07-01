سعر الدولار مقابل الفرنك يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 01-07-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.4245، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.