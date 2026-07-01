الاقتصاد

سعر النحاس يصمد دون الحاجز-توقعات اليوم 1-7-2026

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سعر النحاس يصمد دون الحاجز-توقعات اليوم 1-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-01 05:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.01

أنهى سعر النحاس الارتداد الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 6.2000$ ومن ثم ليبدأ بتشكيل بعض التداولات التصحيحية الهابطة متأثرا بالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.300$ لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 6.0500$.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص تجاوزه للعائق المستقر عند 5.9500$ ليفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.820 $ و 6.1500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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