سعر النحاس يصمد دون الحاجز-توقعات اليوم 1-7-2026

أنهى سعر النحاس الارتداد الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 6.2000$ ومن ثم ليبدأ بتشكيل بعض التداولات التصحيحية الهابطة متأثرا بالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.300$ لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 6.0500$.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص تجاوزه للعائق المستقر عند 5.9500$ ليفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.820 $ و 6.1500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز