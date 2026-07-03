سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 03-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مؤكداً اختراق مستوى المقاومة 4,100$، والذي يمثل خط العنق لنموذج فني إيجابي وهو القاع المزدوج الذي تشكل في وقت سابق على المدى القصير، في إشارة تعزز من فرص استمرار التحركات الصاعدة خلال الفترة المقبلة.

ويستفيد السعر كذلك من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويمنح الذهب زخماً إيجابياً متجدداً، كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات إيجابية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يستدعي الحذر من احتمالات حدوث تهدئة مؤقتة في الزخم، دون أن يغير ذلك من النظرة الفنية الإيجابية.